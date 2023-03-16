Рішення Польщі про винищувачі для України не підштовхне США до передачі F-16, - Білий дім

"Це не змінює наших рішень щодо F-16", - заявив він, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.

Чиновник додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.

При цьому Кірбі відмовився детальніше реагувати на постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".

Варто зауважити, що президент США Джо Байден відмовився передавати F-16 Україні. Він пояснив, що таку техніку потрібно залишити всередині держави.