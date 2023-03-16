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Рішення Польщі про винищувачі для України не підштовхне США до передачі F-16, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Передача Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі не вплине на позицію США щодо постачання F-16.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Це не змінює наших рішень щодо F-16", - заявив він, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.

Чиновник додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.

При цьому Кірбі відмовився детальніше реагувати на постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".

Варто зауважити, що президент США Джо Байден відмовився передавати F-16 Україні. Він пояснив, що таку техніку потрібно залишити всередині держави.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні перші чотири МіГ-29 найближчими днями.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, країни Заходу зараз обговорюють передачу винищувачів України.

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