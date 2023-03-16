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Країни Заходу обговорюють можливе постачання винищувачів Україні, - прем'єр Данії

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Копенгаген, Четвер 16 березня 2023 17:43
Країни Заходу обговорюють можливе постачання винищувачів Україні, - прем'єр Данії Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу зараз ведуть переговори щодо можливої передачі Україні винищувачів для допомоги у війні з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Це (постачання винищувачів - ред.) те, що ми обговорюємо у групі країн-союзників. Це велике бажання України", - заявила глава датського уряду.

При цьому Фредеріксен не розкрила подробиць про те, передача яких саме винищувачів зараз обговорюється.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні чотирьох винищувачів МіГ-29 найближчими днями.

Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна запропонувала країнам НАТО створити авіаційну коаліцію для відповідних постачань.

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