Країни Заходу обговорюють можливе постачання винищувачів Україні, - прем'єр Данії
Країни Заходу зараз ведуть переговори щодо можливої передачі Україні винищувачів для допомоги у війні з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
"Це (постачання винищувачів - ред.) те, що ми обговорюємо у групі країн-союзників. Це велике бажання України", - заявила глава датського уряду.
При цьому Фредеріксен не розкрила подробиць про те, передача яких саме винищувачів зараз обговорюється.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні чотирьох винищувачів МіГ-29 найближчими днями.
Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна запропонувала країнам НАТО створити авіаційну коаліцію для відповідних постачань.
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