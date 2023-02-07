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Байден пояснив своє рішення не постачати Україні винищувачі F-16

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Вашингтон, Вівторок 07 лютого 2023 06:46
Байден пояснив своє рішення не постачати Україні винищувачі F-16 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден пояснив своє рішення не постачати в Україну винищувачі F-16 тим, що їх, на його думку, слід залишити у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Питання про те, чому він поки що виступає проти постачання Україні F-16, було поставлено Байдену в понеділок журналістами на Південному повір'ї Білого дому, коли американський лідер повертався зі своєї резиденції в Кемп-Девіді.

"Бо нам слід залишити їх тут. Це абсолютно інша ситуація", - відповів Байден.

Нагадаємо, що президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україну винищувачі F-16.

До цього 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є певні умови.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що у них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України. Однак жодних запитів країна ще не отримувала.

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