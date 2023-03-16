Решение Польши об истребителях для Украины не подтолкнет США к передаче F-16, - Белый дом

"Это не меняет наших решений в отношении F-16", - заявил он, комментируя недавний анонс польских властей о передаче МиГ-29 Украине.

Чиновник добавил, что подобные поставки - это суверенное решение каждой страны, которое уважают США.

При этом Кирби отказался более детально реагировать на поставки истребителей Украине, отметив, что "США не следует характеризовать решение Польши тем или иным способом".

Стоит заметить, что президент США Джо Байден отказался передавать F-16 Украине. Он объяснил, что такую технику необходимо оставить внутри государства.