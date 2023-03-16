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Решение Польши об истребителях для Украины не подтолкнет США к передаче F-16, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши не повлияет на позицию США насчет поставок F-16.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Это не меняет наших решений в отношении F-16", - заявил он, комментируя недавний анонс польских властей о передаче МиГ-29 Украине.

Чиновник добавил, что подобные поставки - это суверенное решение каждой страны, которое уважают США.

При этом Кирби отказался более детально реагировать на поставки истребителей Украине, отметив, что "США не следует характеризовать решение Польши тем или иным способом".

Стоит заметить, что президент США Джо Байден отказался передавать F-16 Украине. Он объяснил, что такую технику необходимо оставить внутри государства.

Напомним, сегодня, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, страны Запада сейчас обсуждают передачу Украине истребителей.

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