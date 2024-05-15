Решение о повышении тарифов на электроэнергию в Украине еще не принято, - Минэнерго

В связи с сегодняшней ситуацией в энергосистеме, скорее всего, тарифы на электроэнергию в Украине придется повысить, однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Решение еще не принято и сейчас рано еще говорить о точных цифрах поднятия (тарифов - ред.). Сейчас мы оцениваем ситуацию в целом", - сказала Гринчук.

По ее словам, только после оценки общей ситуации в энергосистеме можно будет рассчитать и определить, нужно ли будет повышать тарифы на свет и на какую сумму.

"Опираясь на ту ситуацию в энергосистеме, которую у нас есть сейчас, нам все же придется прийти к такому решению, но окончательного решения сейчас еще нет", - добавила замминистра.