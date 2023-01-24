Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard, - RND

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND , що цитує представника концерну.

"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну", - сказав речник.

За його словами, р емонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива у кінці 2023 року - на початку 2024 року.