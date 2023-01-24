Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard, - RND
Німецька оборонна група Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND, що цитує представника концерну.
"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну", - сказав речник.
За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива у кінці 2023 року - на початку 2024 року.
"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1", - додав представник Rheinmetall.
Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
Окрім цього, Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо буде відповідні домовленості зі союзниками.
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