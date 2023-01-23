ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пісторіус про Leopard для України: Уряд Німеччини незабаром вирішить, чи відправляти танки

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 03:48
Пісторіус про Leopard для України: Уряд Німеччини незабаром вирішить, чи відправляти танки Фото: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Найближчим часом буде схвадено рішення про те, чи відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, оприлюднену Sky News.

Посадовець зазначив, що уряд має розглянути багато факторів і не вдаватиметься до поспішних дій.

Пісторіус пояснив, що мовиться про фактори, які включають питання безпеки для німецького населення.

Нагадаємо, західні союзники не дійшли згоди про надання Україні бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Однак глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 22 січня підкреслила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна