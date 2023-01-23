Пісторіус про Leopard для України: Уряд Німеччини незабаром вирішить, чи відправляти танки

Найближчим часом буде схвадено рішення про те, чи відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, оприлюднену Sky News.

Посадовець зазначив, що уряд має розглянути багато факторів і не вдаватиметься до поспішних дій. Пісторіус пояснив, що мовиться про фактори, які включають питання безпеки для німецького населення.