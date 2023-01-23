Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн, - МЗС
Польща планує передати Україні танки Leopard 2, незалежно від того, яке рішення щодо цього питання ухвалять інші країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау.
"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми підтримуватимемо зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", - наголосив глава польського МЗС.
Зазначимо, що Німеччина поки не ухвалювала рішення, яке дозволило б іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні роти танків Leopard 2, але в рамках міжнародної коаліції.
Пізніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна направить запит Німеччини щодо передачі танків Україні, але єдиною умовою поставок для Варшави є наявність "хоча б невеликої коаліції країн".
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