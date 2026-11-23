Влада визначила ключові потреби для захисту енергетики на найближчі тижні та обговорила графіки повернення світла в постраждалі регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що серед ключових потреб - необхідні регуляторні та адміністративні рішення, залучення ресурсів, постачання обладнання, а також кадрові питання.

"Максимально об’єднуємо можливості уряду, державних енергетичних компаній та приватного енергетичного сектору. Дякую фахівцям Укренерго та ДТЕК за скоординовану роботу", - зазначив президент.

Зеленський додав, що прем'єр Сергій Корецький та міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли щодо строків відновлення енергопостачання в Одесі та області, Запоріжжі та області, у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

"Окремо обговорили ситуацію та виклики на Дніпровщині. Визначили кроки, які треба реалізувати. Деталі зараз непублічні через постійні російські удари та відверте полювання росіян на кожне наше технічне рішення в енергосистемі, яке реально допомагає", - йдеться у заяві глави держави.

Президент повідомив, що гендиректор ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку рішень для Києва, які стосуються енергетики, інфраструктури та організації процесів.

"Завдання непрості, але на урядовому рівні - максимум підтримки, і розраховую, що на рівні міської влади кожен крок теж отримає повне сприяння", - заявив Зеленський.