Власти определили ключевые потребности для защиты энергетики на ближайшие недели и обсудили графики возвращения света в пострадавшие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства сообщил, что среди ключевых потребностей - необходимые регуляторные и административные решения, привлечение ресурсов, поставка оборудования, а также кадровые вопросы.

"Максимально объединяем возможности правительства, государственных энергетических компаний и частного энергетического сектора. Благодарю специалистов Укрэнерго и ДТЭК за скоординированную работу", - отметил президент.

Зеленский добавил, что премьер Сергей Корецкий и министр энергетики Денис Шмигаль доложили о сроках возобновления энергоснабжения в Одессе и области, Запорожье и области, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

"Отдельно обсудили ситуацию и вызовы на Днепровщине. Определили шаги, которые нужно реализовать. Детали сейчас непубличны из-за постоянных российских ударов и откровенной охоты россиян на каждое наше техническое решение в энергосистеме, которое реально помогает", - говорится в заявлении главы государства.

Президент сообщил, что гендиректор ДТЭК Максим Тимченко предложил ряд решений для Киева, которые касаются энергетики, инфраструктуры и организации процессов.

"Задачи непростые, но на правительственном уровне - максимум поддержки, и рассчитываю, что на уровне городских властей каждый шаг тоже получит полное содействие", - заявил Зеленский.