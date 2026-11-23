Решения для Киева и не только. Зеленский провел совещание по защите энергетики
Власти определили ключевые потребности для защиты энергетики на ближайшие недели и обсудили графики возвращения света в пострадавшие регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства сообщил, что среди ключевых потребностей - необходимые регуляторные и административные решения, привлечение ресурсов, поставка оборудования, а также кадровые вопросы.
"Максимально объединяем возможности правительства, государственных энергетических компаний и частного энергетического сектора. Благодарю специалистов Укрэнерго и ДТЭК за скоординированную работу", - отметил президент.
Зеленский добавил, что премьер Сергей Корецкий и министр энергетики Денис Шмигаль доложили о сроках возобновления энергоснабжения в Одессе и области, Запорожье и области, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
"Отдельно обсудили ситуацию и вызовы на Днепровщине. Определили шаги, которые нужно реализовать. Детали сейчас непубличны из-за постоянных российских ударов и откровенной охоты россиян на каждое наше техническое решение в энергосистеме, которое реально помогает", - говорится в заявлении главы государства.
Президент сообщил, что гендиректор ДТЭК Максим Тимченко предложил ряд решений для Киева, которые касаются энергетики, инфраструктуры и организации процессов.
"Задачи непростые, но на правительственном уровне - максимум поддержки, и рассчитываю, что на уровне городских властей каждый шаг тоже получит полное содействие", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что РФ использует подлую тактику повторного обстрела энергообъектов Украины во время их ремонта после атак.
Кроме того, Минобороны сообщило, чтона прошлой неделе Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинские энергетические и нефтегазовые объекты.