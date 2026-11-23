Росія використовує підлу тактику повторного обстрілу енергооб'єктів України, коли їх ремонтують після атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналісту Бенджаміну Вердену.

РФ атакує енергетиків

Зеленський розповів, що після нічних ударів Росії по енергетиці України, вранці приходять ремонтні бригади.

"Вони ремонтують дуже швидко. Це правда, і це небезпечно. Вони ремонтують, а росіяни чекають", - каже він.

За словами Зеленського, коли починається ремонт енерргетичних об'єктів, росіяни атакують те саме місце вдруге.

"І тому іноді ми втрачаємо людей", - зазначив президент.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський обговорив з Кабміном прискорення ремонтів енергетичних споруд після обстрілів.

За його словами, окупанти спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх.