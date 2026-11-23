Зеленський: РФ повторно атакує енергооб’єкти України під час ремонту, є загиблі
Росія використовує підлу тактику повторного обстрілу енергооб'єктів України, коли їх ремонтують після атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналісту Бенджаміну Вердену.
РФ атакує енергетиків
Зеленський розповів, що після нічних ударів Росії по енергетиці України, вранці приходять ремонтні бригади.
"Вони ремонтують дуже швидко. Це правда, і це небезпечно. Вони ремонтують, а росіяни чекають", - каже він.
За словами Зеленського, коли починається ремонт енерргетичних об'єктів, росіяни атакують те саме місце вдруге.
"І тому іноді ми втрачаємо людей", - зазначив президент.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський обговорив з Кабміном прискорення ремонтів енергетичних споруд після обстрілів.
За його словами, окупанти спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх.
Крім того, Міноборони повідомило, що минулого тижня РФ 100 разів цілеспрямовано атакувала енергетичні та нафтогазові об’єкти України.
Найскладніша ситуація зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях.