Рішення будуть незабаром. Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу Росії і незабаром рішення щодо цього будуть оприлюднені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський сказав, що зараз готуються нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК Росії, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає РФ подовжувати цю агресію.

"Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - сказав президент.