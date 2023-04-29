RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Решения будут в скором времени. Зеленский анонсировал новые санкции против РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовит новые санкции против военно-промышленного комплекса России и вскоре решения по этому поводу будут обнародованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сказал, что сейчас готовятся новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК России, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают РФ продлевать эту агрессию.

"В скором времени эти наши решения будут обнародованы", - сказал президент.

Недавно Зеленский сказал, что новый план действий по дальнейшим санкциям против России, разработанный группой Макфола-Ермака, получат все ключевые лидеры мира.

До этого международная рабочая группа по санкциям против России Макфола-Ермака представила новый план действий с целью дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

Европейский Союз обсуждает новый пакет санкций против России, но принятие пакета маловероятно раньше середины мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине