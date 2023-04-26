На ринок України могла потрапити небезпечна кукурудза для попкорну

На ринок України з Іспанії могла потрапити партія кукурудзи для приготування попкорну в якій було виявлено хлорпірифос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"До нас надійшло чергове інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах #RASFF від 25 квітня 2023 року №2023.2025 стосовно виявлення хлорпірифосу у кукурудзі для приготування попкорну, що експортувалась з Іспанії (виробник: Liven SA, Barcelona) до України", - пише пресслужба.

Держпродспоживслужба закликає операторів ринку, у разі виявлення вказаного вантажу в обігу, повідомляти в управління служби в Одеській області за адресою вул. 7-а Пересипська, або ж за телефоном: (048) 716-13-01.



"Хлорпірифос застосовують в якості контактного інсектициду широкого спектра дії, серед симптомів отруєння ним - біль у животі та втрата гостроти зору", - додає пресслужба.