ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На ринок України могли потрапити токсичні горіхи

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 12:08
На ринок України могли потрапити токсичні горіхи Фото: на ринок України могли потрапити токсичні горіхи (facebook.com/consumer.odessa)
Автор: Сергій Пишкін

На ринок України могла потрапити партія волоських горіхів, в ядрах яких виявлено небезпечну отруту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінку головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"До нас надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF від 14/04/2023 р. №2023.2515, стосовно виявлення афлатоксинів (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot. = 85,1 мкг/кг - ppb) в ядрах волоських горіхів", - пише пресслужба.

Зазначається, що горіхи експортувались з України через Румунію до Німеччини. Вантажовідправник - Transilvania Nuts S.R.L., а оптовиком виступила Bäko Zentrale Nord eG.

Держпродспоживслужба закликала операторів ринку повідомляти про виявлення вказаного вантажу в Головне управління:

  • Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6,
  • (048) 716-13-01;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на полицях магазинів Тернополя помітили вершкове масло, яке не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни