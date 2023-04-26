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На рынок Украины могла попасть опасная кукуруза для попкорна

Фото: на рынок Украины могла попасть опасная кукуруза для попкорна (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

На рынок Украины из Испании могла попасть партия кукурузы для приготовления попкорна, в которой был обнаружен хлорпирифос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"К нам поступило очередное информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 25 апреля 2023 года №2023.2025 по выявлению хлорпирифоса в кукурузе для приготовления попкорна, которая экспортировалась из Испании (производитель: Liven SA, Barcelona) в Украину", - пишет пресс-служба.

Госпродпотребслужба призывает операторов рынка, в случае обнаружения указанного груза в обращении, сообщать в управление службы в Одесской области по адресу ул. 7-я Пересыпская, или же по телефону: (048) 716-13-01.

"Хлорпирифос применяют в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия, среди симптомов отравления им - боль в животе и потеря остроты зрения", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госпродпотребслужбе недавно также предупреждали о партии грецких орехов, в ядрах которых обнаружен опасный яд.

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Держпродспоживслужба