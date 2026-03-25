ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Рынок риелторов по-новому: обяжут ли украинцев платить посредникам и что будет с ценами

16:50 25.03.2026 Ср
3 мин
Налоги на рынке аренды также планируют изменить
aimg Василина Копытко
Рынок риелторов по-новому: обяжут ли украинцев платить посредникам и что будет с ценами

Будущий законопроект о риелторских услугах не будет предусматривать обязанности для граждан привлекать посредников при аренде или покупке жилья. Также документ не будет вводить государственного регулирования цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Главное:

  • Участие риелтора в сделках остается добровольным: граждане смогут обращаться к нотариусу напрямую.
  • Законопроект направлен на защиту прав потребителей, чтобы люди не платили комиссии "за воздух".
  • Налоговую нагрузку на аренду (сейчас 23%) предлагают уменьшить для вывода рынка из тени.

Опровержение мифов об обязательных услугах

Шуляк отметила, что вокруг наработки документа возникло немало слухов. В частности, она опровергла информацию о навязывании посреднических услуг.

"Последний миф, который меня очень смутил - некоторые специалисты-риэлторы сейчас говорят, что в этом законе будет прописано, что человек обязательно должен воспользоваться посредническими услугами. Это недопустимо. Человек и в дальнейшем сам будет решать, каким путем ему искать жилье и как оформлять сделку", - пояснила чиновница.

По ее словам, если человек хочет самостоятельно выбрать квартиру или дом, а затем обратиться непосредственно к нотариусу для заключения договора, такая возможность будет оставаться без каких-либо дополнительных требований.

"Никакой посредник между человеком, между нотариусом не предусмотрен", - отметила Шуляк.

Прозрачные договоры и защита прав

По словам депутата, если человек все же выбирает помощь специалиста, их отношения должны быть официально оформлены. В договоре должно быть четко прописано, какие именно услуги предоставляются (анализ рынка, сравнение цен и т.д.) и за что конкретно осуществляется оплата.

Идея урегулирования рынка возникла из-за массовых жалоб граждан на навязанные услуги и неудовлетворительный сервис.

"Когда мы начинали этим вопросом заниматься, то запрос, прежде всего, шел не от риелторов, и даже не от Парламента, и даже не от Правительства. Запрос шел от волны обращений, от неудовлетворительных отзывов граждан, то есть, получателей этих услуг, а также от людей, которым эту услугу навязывают. Поскольку мы начали заниматься вопросами жилья, логично, что именно нам начали озвучивать необходимость этих изменений", - рассказала она.

Детенизация через налоги

Елена Шуляк подчеркнула, что полноценное урегулирование рынка аренды невозможно без пересмотра налоговой политики. По данным ГНС, в 2024 году только 900 человек по всей Украине задекларировали доходы от сдачи жилья.

"Это законопроект более широкого поля, поскольку речь идет о защите жилищных прав граждан. Люди должны получать качественные услуги. Они не должны платить за воздух, не понимая, что они получают", - добавила глава Комитета.

По ее мнению, государство должно сначала уменьшить налоговую нагрузку на арендодателей, которая сейчас составляет 23% и является неподъемной для большинства, а уже потом усиливать контроль.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Жилье
Новости
