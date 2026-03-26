Ринок праці у Польщі: де українцям тепер легше знайти роботу, а де є загроза звільнення

Головне: Зміна пріоритетів: Найбільший попит зараз спостерігається у логістиці (+5,6%), харчовій промисловості (+1,95%) та секторі HoReCa (+1,6%).

Де шукають працівників, а де звільняють

За даними аналітиків, у IV кварталі 2025 року найбільша кількість звільнень зафіксована в автомобільній промисловості та секторі сучасних бізнес-послуг.

Втрати працівників за рік склали у машинобудівній галузі - 1,3% (7,3 тис. осіб). У межах галузі зайнятість в автомобільній промисловості скоротилась на 1,7 тис. осіб (-0,83%), а у виробництві електричних приладів - взагалі на 5,7 тис. (-4,7%). Негативну динаміку також продемонстрували меблева галузь (-2%) та переробна промисловість (-0,35%).

Окремо аналітики фіксують спад у сфері торгівлі: в оптовій - мінус 27 тис. осіб (-5,1%), у роздрібній - мінус 5 тис. (-0,7%).

Натомість логістика продемонструвала рекордне зростання - кількість працівників там збільшилася на 10 тисяч осіб. Також зростання спостерігають у харчові промисловості - на 1,95% (на 7,7 тис. осіб). Позитивну динаміку демонструє сектор HoReCa (готелі, ресторани, кафе) - 1,6% (на 2,7 тис. осіб).

Будівельна галузь залишалася відносно стабільною. Скорочення зайнятості склало лише 0,2%, а у другій половині року, попри сезонний спад активності, кількість працівників навіть дещо зросла.

Чому мігранти критично важливі

Як зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко, поляки дедалі менш охоче займають вакансії, пов'язані з фізичною працею. У таких умовах іноземна робоча сила стає ключовим фактором стабільності.

"Для бізнесу мігранти залишаються критично важливим ресурсом для оперативного масштабування. Залежність лише посилюватиметься, що робить міграційну політику одним із вирішальних факторів для економіки Польщі у 2026 році", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, загальний індекс стану ринку праці Польщі (NEI) поки перебуває у негативному діапазоні (49 пунктів), що свідчить про загальне погіршення показників, зокрема через складність швидкого пошуку нових працівників.