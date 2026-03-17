У Польщі компанії скорочують штат, безробіття зростає: що буде з роботою українців у 2026-му

На польському ринку праці формується стійка тенденція до скорочення зайнятості та зростання безробіття. Приріст кількості безробітних за рік становить 11,6%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз аналітичного центру Gremi Personal.

Головне: Падіння індексу NEI: Головний індикатор ринку праці Польщі вперше перейшов у негативний діапазон (49 пунктів), що свідчить про погіршення економічного середовища.

Динаміка безробіття: цифри та прогнози

Тенденція до зростання кількості безробітних посилилася на початку 2026 року:

Рівень безробіття: у грудні 2025 року становив 5,7%, а у січні 2026 року зріс до 6% .

у грудні 2025 року становив 5,7%, а у січні 2026 року зріс до . Річний приріст: кількість зареєстрованих безробітних у січні зросла на 11,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

кількість зареєстрованих безробітних у січні зросла на порівняно з аналогічним періодом минулого року. Причина: окрім законодавчих змін щодо реєстрації безробітних, аналітики фіксують реальне "охолодження" економіки.

Звільнення та скорочення у бізнес-секторі

У 2025 році кількість звільнень за ініціативою роботодавців зросла на 12,4%. Найбільше страждають такі галузі:

Автомобільна промисловість: компанії переносять потужності до інших країн.

компанії переносять потужності до інших країн. Сектор бізнес-послуг (BPO та SSC): скорочення штатів через перегляд юрисдикцій.

Загалом у бізнес-секторі кількість працівників наприкінці 2025 року була на 0,7% нижчою, ніж роком раніше. Це означає втрату близько 50 тисяч робочих місць.

Що це означає для українців

Для громадян України, які працюють у Польщі, ситуація стає складнішою. Якщо раніше дефіцит кадрів гарантував легке працевлаштування, то зараз конкуренція за робочі місця посилюється.

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, роботодавці переходять від масового найму до стратегії збереження лише ключового персоналу.