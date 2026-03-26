Рынок труда в Польше: где украинцам теперь легче найти работу, а где есть угроза увольнения

В Польше бизнес начал массово искать представителей рабочих профессий, тогда как спрос на "белых воротничков" и квалифицированных кадров падает. При этом зависимость польской экономики от украинских мигрантов только усиливается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты анализа квартального индекса NEI от аналитического центра Gremi Personal.
Главное:
По данным аналитиков, в IV квартале 2025 года наибольшее количество увольнений зафиксировано в автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг.
Потери работников за год составили в машиностроительной отрасли - 1,3% (7,3 тыс. человек). В пределах отрасли занятость в автомобильной промышленности сократилась на 1,7 тыс. человек (-0,83%), а в производстве электрических приборов - вообще на 5,7 тыс. (-4,7%). Негативную динамику также продемонстрировали мебельная отрасль (-2%) и перерабатывающая промышленность (-0,35%).
Отдельно аналитики фиксируют спад в сфере торговли: в оптовой - минус 27 тыс. человек (-5,1%), в розничной - минус 5 тыс. (-0,7%).
Зато логистика продемонстрировала рекордный рост - количество работников там увеличилось на 10 тысяч человек. Также рост наблюдается в пищевой промышленности - на 1,95% (на 7,7 тыс. человек). Положительную динамику демонстрирует сектор HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) - 1,6% (на 2,7 тыс. человек).
Строительная отрасль оставалась относительно стабильной. Сокращение занятости составило лишь 0,2%, а во второй половине года, несмотря на сезонный спад активности, количество работников даже несколько возросло.
Как отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко, поляки все менее охотно занимают вакансии, связанные с физическим трудом. В таких условиях иностранная рабочая сила становится ключевым фактором стабильности.
"Для бизнеса мигранты остаются критически важным ресурсом для оперативного масштабирования. Зависимость будет только усиливаться, что делает миграционную политику одним из решающих факторов для экономики Польши в 2026 году", - прогнозирует эксперт.
Напомним, общий индекс состояния рынка труда Польши (NEI) пока находится в отрицательном диапазоне (49 пунктов), что свидетельствует об общем ухудшении показателей, в частности из-за сложности быстрого поиска новых работников.
