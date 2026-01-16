Ринок праці: хто очікує скорочення працівників, а хто - збільшення

Песимізм на ринку праці послабився, але бізнес і далі частіше готується до скорочень, ніж до найму, окрім енерго- та водопостачання, а найгірші очікування - у добувній галузі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказано в прогнозі від Національного банку України.

У деталях це означає, що компанії стали трохи спокійніше оцінювати майбутню чисельність працівників, однак загальна картина залишається негативною.

Так, збільшення штату планують насамперед підприємства енерго- та водопостачання, а також частина компаній з інших сфер.

Натомість у сільському господарстві, промисловості, будівництві, торгівлі, транспорті та зв’язку переважають очікування скорочень, причому найгірша ситуація прогнозується в добувній галузі.

Поточна фінансова стратегія підприємств

До речі, на тлі обережних кадрових планів бізнес також переглядає фінансові стратегії.

Так, потреба в позикових коштах поступово зменшується: дедалі менше компаній відчувають гостру нестачу фінансування для поточних операцій. Водночас інтерес до банківських кредитів зростає - все більше підприємств планує залучати кошти для розвитку або оновлення обладнання.

При цьому перевага віддається кредитам у національній валюті, що дозволяє зменшити валютні ризики. Головним обмеженням залишаються високі відсоткові ставки, а вимоги до застави вже не так сильно стримують позики, як раніше.

Крім того, частина компаній активно використовує альтернативні джерела фінансування, а невелика, але зростаюча кількість підприємств планує залучати кошти за кордоном.

Фінансисти стверджують, що інвестиційні плани бізнесу змінюються. Компанії частіше готові вкладати кошти в машини, обладнання та інвентар. Натомість інвестиції в будівельні роботи залишаються під тиском - тут очікування знову пішли в мінус.

За розрахунком НБУ, найкращі прогнози щодо власного розвитку мають підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості й будівництва. У добувній промисловості налаштовані спокійніше й не чекають ні зростання, ні падіння.

Загальна ж картина демонструє, що бізнес навчився працювати в умовах невизначеності. Компанії не чекають швидкого прориву, але поступово планують розвиток, інвестиції та обережні зміни на ринку праці.