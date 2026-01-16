Рынок труда: кто ожидает сокращения работников, а кто - увеличения

Пессимизм на рынке труда ослаб, но бизнес и дальше чаще готовится к сокращениям, чем к найму, кроме энерго- и водоснабжения, а худшие ожидания - в добывающей отрасли.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказано в прогнозе от Национального банка Украины.

В деталях это означает, что компании стали немного спокойнее оценивать будущую численность работников, однако общая картина остается негативной.

Так, увеличение штата планируют прежде всего предприятия энерго- и водоснабжения, а также часть компаний из других сфер.

Зато в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, торговле, транспорте и связи преобладают ожидания сокращений, причем худшая ситуация прогнозируется в добывающей отрасли.

Текущая финансовая стратегия предприятий

Кстати, на фоне осторожных кадровых планов бизнес также пересматривает финансовые стратегии.

Так, потребность в заемных средствах постепенно уменьшается: все меньше компаний испытывают острую нехватку финансирования для текущих операций. В то же время интерес к банковским кредитам растет - все больше предприятий планирует привлекать средства для развития или обновления оборудования.

При этом предпочтение отдается кредитам в национальной валюте, что позволяет уменьшить валютные риски. Главным ограничением остаются высокие процентные ставки, а требования к залогу уже не так сильно сдерживают займы, как раньше.

Кроме того, часть компаний активно использует альтернативные источники финансирования, а небольшое, но растущее количество предприятий планирует привлекать средства за рубежом.

Финансисты утверждают, что инвестиционные планы бизнеса меняются. Компании чаще готовы вкладывать средства в машины, оборудование и инвентарь. Зато инвестиции в строительные работы остаются под давлением - здесь ожидания снова ушли в минус.

По расчету НБУ, лучшие прогнозы относительно собственного развития имеют предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и строительства. В добывающей промышленности настроены спокойнее и не ждут ни роста, ни падения.

Общая же картина демонстрирует, что бизнес научился работать в условиях неопределенности. Компании не ждут быстрого прорыва, но постепенно планируют развитие, инвестиции и осторожные изменения на рынке труда.