Ринок нерухомості Ужгорода: скільки зараз коштує житло і як змінились ціни за рік

Ужгород продовжує утримувати статус одного з найдорожчих міст України для життя. Ринок нерухомості міста демонструє стабільне зростання цін, реагуючи на постійний попит, що перевищує пропозицію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.
Головне:
Ринок нерухомості Ужгорода демонструє стабільну висхідну динаміку, де безпековий фактор є вирішальним.
Оренда:
За вартістю оренди однокімнатних квартир місто вже випереджає Київ та майже зрівнялося зі Львовом. Це підкреслює високу концентрацію попиту в безпечних прикордонних регіонах. А ріст двокімнатних квартир свідчить про попит на сімейне житло.
Купівля квартир на вторинному ринку також стала дорожчою: за однокімнатні просять 69 000 доларів (+10%), за двокімнатні - 97 000 доларів (+8%), а за трикімнатні - 108 000 доларів (+0%).
Крім того, ціна квадратного метра в новобудовах сягнула 1 180 доларів, що на 8% більше, ніж торік. Однак це дешевше, ніж у Львові та Києві.
Ціни на вторинному ринку в Ужгороді (скриншот)
Високий попит на якісне житло в Ужгороді, який залишається одним із найбезпечніших центрів із доступом до європейських кордонів, змушує власників підвищувати цінники.
Це робить місто менш доступним для місцевих жителів, адже пропозиція не встигає за потребами ринку, створюючи суттєвий фінансовий бар'єр.
Читайте також про те, що ціни на будинки в Україні значно відрізняються залежно від регіону. Найдорожчі вони у Львові та Києві і найшвидше вартість зростає у західних областях.
Раніше ми писали про те, що зараз найнижчі ціни на житло у прифронтових регіонах. Там на квартиру можна назбирати за 2-4 роки, якщо відкладати усю зарплату. А от у Києві, Ужгороді та Львові на це знадобиться піде 8-9 років.