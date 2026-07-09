Ринок нерухомості Ужгорода: скільки зараз коштує житло і як змінились ціни за рік

Головне: Оренда житла: 1-кімнатна квартира обійдеться в середньому у 22 400 грн, що на 18% дорожче, ніж торік. 2-кімнатна - 33 600 грн, а це на 23% більше, ніж рік тому.

1-кімнатна квартира обійдеться в середньому у 22 400 грн, що на 18% дорожче, ніж торік. 2-кімнатна - 33 600 грн, а це на 23% більше, ніж рік тому. Вторинний ринок: найбільше підскочили ціни на 1-кімнатні квартири - 10% за рік. Зараз їх продають за 69 000 доларів.

найбільше підскочили ціни на 1-кімнатні квартири - 10% за рік. Зараз їх продають за 69 000 доларів. Ринок новобудов: 1 кв. м. зараз коштує 1 180 доларів, приріст у ціні - 8% за останній рік.

Деталі ринкової ситуації

Ринок нерухомості Ужгорода демонструє стабільну висхідну динаміку, де безпековий фактор є вирішальним.

Оренда:

однокімнатна квартира подорожчала до 22 400 грн (+18%);

двокімнатна - до 33 600 грн (+23%).

даних про трикімнатні - нема.

За вартістю оренди однокімнатних квартир місто вже випереджає Київ та майже зрівнялося зі Львовом. Це підкреслює високу концентрацію попиту в безпечних прикордонних регіонах. А ріст двокімнатних квартир свідчить про попит на сімейне житло.

Купівля квартир на вторинному ринку також стала дорожчою: за однокімнатні просять 69 000 доларів (+10%), за двокімнатні - 97 000 доларів (+8%), а за трикімнатні - 108 000 доларів (+0%).

Крім того, ціна квадратного метра в новобудовах сягнула 1 180 доларів, що на 8% більше, ніж торік. Однак це дешевше, ніж у Львові та Києві.

Ціни на вторинному ринку в Ужгороді (скриншот)

Високий попит на якісне житло в Ужгороді, який залишається одним із найбезпечніших центрів із доступом до європейських кордонів, змушує власників підвищувати цінники.

Це робить місто менш доступним для місцевих жителів, адже пропозиція не встигає за потребами ринку, створюючи суттєвий фінансовий бар'єр.