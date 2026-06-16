Ринок нерухомості в умовах війни: де будинки різко здорожчали, а де - стали доступнішими

Ринок вторинної нерухомості в Україні демонструє суттєву регіональну нерівномірність: поки в одних областях вартість приватних будинків демонструє стрімке зростання, у низці інших - фіксується від’ємна динаміка.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані "ЛУН".
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Згідно зі статистикою, вартість нерухомості в Україні нині формується під впливом локальних факторів, зокрема безпекової ситуації в регіонах.
Найбільш стабільними залишаються ціни в Івано-Франківську та Полтаві, де за рік медіанна вартість будинків не змінилася і становить 130 000 додарів та 50 000 доларів відповідно.
Значний розрив у цінах між західними та центральними областями та регіонами, наближеними до зони бойових дій, вказує на зміну структури попиту.
Інвестори та покупці надають перевагу відносно безпечним територіям, що підштовхує ціни вгору в таких містах, як Луцьк чи Житомир, тоді як у прифронтових або східних областях ринок перебуває в стані стагнації або корекції.
Читайте також про те, що попит на заміську нерухомість під Києвом залишається стабільно високим. Найдорожчим напрямком є Обухівський через складний рельєф і наявністю річок. Тут будинки в середньому продають за 450 000 доларів.
Раніше ми писали про те, що лідером за вартістю новобудов в Україні залишається Львів. Там "квадрат" коштує 1490 доларів. Втім, найбільше нерухомість на первинці зросла у Хмельницькому - на 16% за рік.