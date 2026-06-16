Рынок недвижимости в условиях войны: где жилье резко подорожало, а где - стало более доступным

Рынок вторичной недвижимости в Украине демонстрирует значительную региональную неравномерность: пока в одних областях стоимость частных домов стремительно растет, в ряде других - наблюдается отрицательная динамика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ЛУН".
Главное:
Согласно статистике, стоимость недвижимости в Украине в настоящее время формируется под влиянием локальных факторов, в частности ситуации с безопасностью в регионах.
Наиболее стабильными остаются цены в Ивано-Франковске и Полтаве, где за год медианная стоимость домов не изменилась и составляет 130 000 и 50 000 долларов соответственно.
Значительный разрыв в ценах между западными и центральными областями и регионами, приближенными к зоне боевых действий, указывает на изменение структуры спроса.
Инвесторы и покупатели отдают предпочтение относительно безопасным территориям, что подталкивает цены вверх в таких городах, как Луцк или Житомир, тогда как в прифронтовых или восточных областях рынок находится в состоянии стагнации или коррекции.
Читайте также о том, что спрос на загородную недвижимость под Киевом остается стабильно высоким. Самым дорогим направлением является Обуховский район из-за сложного рельефа и наличия рек. Здесь дома в среднем продаются за 450 000 долларов.
Ранее мы писали о том, что лидером по стоимости новостроек в Украине остается Львов. Там "квадрат" стоит 1490 долларов. Впрочем, больше всего недвижимость на первичном рынке подорожала в Хмельницком - на 16% за год.