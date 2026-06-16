Рынок недвижимости в условиях войны: где жилье резко подорожало, а где - стало более доступным

Рынок вторичной недвижимости в Украине демонстрирует значительную региональную неравномерность: пока в одних областях стоимость частных домов стремительно растет, в ряде других - наблюдается отрицательная динамика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные " ЛУН ".

Главное: Рекордный рост зафиксирован в Луцке , где медианная цена дома за год подскочила на 49% - до 125 000 долларов.

, где медианная цена дома за год подскочила на 49% - до 125 000 долларов. Высокую динамику подорожания демонстрируют также Житомир (+31%), Чернигов (+23%) и Тернополь (+23%).

(+31%), Чернигов (+23%) и Тернополь (+23%). В Киеве медианная цена дома на вторичном рынке достигла 214 000 долларов , что на 7% превышает прошлогодние показатели.

, что на 7% превышает прошлогодние показатели. В то же время в Днепре наблюдается подешевение на 10%, в Кропивницком - на 5%, а в Николаеве - на 4%.

Анализ тенденций

Согласно статистике, стоимость недвижимости в Украине в настоящее время формируется под влиянием локальных факторов, в частности ситуации с безопасностью в регионах.

Наиболее стабильными остаются цены в Ивано-Франковске и Полтаве, где за год медианная стоимость домов не изменилась и составляет 130 000 и 50 000 долларов соответственно.

Значительный разрыв в ценах между западными и центральными областями и регионами, приближенными к зоне боевых действий, указывает на изменение структуры спроса.

Инвесторы и покупатели отдают предпочтение относительно безопасным территориям, что подталкивает цены вверх в таких городах, как Луцк или Житомир, тогда как в прифронтовых или восточных областях рынок находится в состоянии стагнации или коррекции.

Цены на дома в Украине (скриншот)

Что с площадью домов