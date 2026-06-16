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Рынок недвижимости в условиях войны: где жилье резко подорожало, а где - стало более доступным

15:33 16.06.2026 Вт
2 мин
Цены в Киеве выросли на 7% за год. Сколько теперь стоят дома?
aimg Василина Копытко
Рынок недвижимости в условиях войны: где жилье резко подорожало, а где - стало более доступным Цены на дома зависят от региона и площади недвижимости (фото: Freepik)
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Рынок вторичной недвижимости в Украине демонстрирует значительную региональную неравномерность: пока в одних областях стоимость частных домов стремительно растет, в ряде других - наблюдается отрицательная динамика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ЛУН".

Главное:

  • Рекордный рост зафиксирован в Луцке, где медианная цена дома за год подскочила на 49% - до 125 000 долларов.
  • Высокую динамику подорожания демонстрируют также Житомир (+31%), Чернигов (+23%) и Тернополь (+23%).
  • В Киеве медианная цена дома на вторичном рынке достигла 214 000 долларов, что на 7% превышает прошлогодние показатели.
  • В то же время в Днепре наблюдается подешевение на 10%, в Кропивницком - на 5%, а в Николаеве - на 4%.

Анализ тенденций

Согласно статистике, стоимость недвижимости в Украине в настоящее время формируется под влиянием локальных факторов, в частности ситуации с безопасностью в регионах.

Наиболее стабильными остаются цены в Ивано-Франковске и Полтаве, где за год медианная стоимость домов не изменилась и составляет 130 000 и 50 000 долларов соответственно.

Значительный разрыв в ценах между западными и центральными областями и регионами, приближенными к зоне боевых действий, указывает на изменение структуры спроса.

Инвесторы и покупатели отдают предпочтение относительно безопасным территориям, что подталкивает цены вверх в таких городах, как Луцк или Житомир, тогда как в прифронтовых или восточных областях рынок находится в состоянии стагнации или коррекции.

Читайте также:Где сложнее всего купить квартиру: рейтинг городов Украины по доступности жилья

Рынок недвижимости в условиях войны: где жилье резко подорожало, а где - стало более доступнымЦены на дома в Украине (скриншот)

Что с площадью домов

  • Самые большие по площади дома на вторичном рынке предлагают в Киеве - медианный показатель составляет 177 кв. м, хотя за год он сократился на 4%.
  • Объекты значительной площади также выбирают во Львове (165 кв. м) и Тернополе (160 кв. м), при этом во Львове зафиксировано уменьшение средней площади на 3%.
  • Наибольший прирост площади среди популярных локаций демонстрирует Житомир (+15% до 98 кв. м).
  • В то же время в ряде городов наблюдается уменьшение площади выставленных на продажу домов: в Днепре (-10%), Ивано-Франковске (-7%) и Кропивницком (-7%).

Читайте также о том, что спрос на загородную недвижимость под Киевом остается стабильно высоким. Самым дорогим направлением является Обуховский район из-за сложного рельефа и наличия рек. Здесь дома в среднем продаются за 450 000 долларов.

Ранее мы писали о том, что лидером по стоимости новостроек в Украине остается Львов. Там "квадрат" стоит 1490 долларов. Впрочем, больше всего недвижимость на первичном рынке подорожала в Хмельницком - на 16% за год.

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