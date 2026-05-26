Ринок акцій у РФ впав до мінімуму після погроз атакувати Київ

Індекс Московської біржі, до якого входять найбільші компанії РФ, за підсумками торгів у понеділок втратив 1,05% і опустився до 2598 пунктів. Під час сесії показник падав до найнижчого рівня з листопада минулого року.

Як зазначають російські аналітики, нова хвиля розпродажів почалася після заяв МЗС РФ про удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах в Україні.

Як відомо, російське зовнішньополітичне відомство також закликало іноземців залишити Київ, заявивши, що "чаша терпіння" Москви нібито "переповнена". На цьому тлі акції найбільших російських енергетичних компаній продовжили падіння.

Наприклад, папери "Роснафти" подешевшали на 2,6% і оновили мінімуми з лютого. Акції "Газпрому" втратили 0,8% і торгуються на найнижчих рівнях із листопада 2025 року. Також майже на 4% впали котирування "Новатеку".

Інвестиційні стратеги в РФ заявляють про нервозність на ринку та відсутність стабільного попиту навіть після локальних просідань.

Від початку року індекс Мосбіржі вже втратив 6,5%. У грошовому еквіваленті капіталізація російського ринку скоротилася майже на 400 млрд рублів.

Примітно, що падіння відбувається попри зростання світових цін на нафту через конфлікт навколо Ірану. Вартість російської нафти Urals піднімалася до найвищих рівнів із 2014 року, однак це не допомогло фондовому ринку РФ перейти до зростання.

Аналітики пов’язують негативну динаміку з погіршенням стану російської економіки та відсутністю будь-якого прогресу в переговорах щодо війни проти України.

Конкретні економічні показники

За даними Росстату, у першому кварталі ВВП Росії скоротився на 0,2% - це перше падіння з 2023 року. Збитковими виявилися 21 із 28 ключових галузей промисловості.

Крім того, російський уряд у травні втроє погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік - до 0,4%. Також у Москві очікують скорочення інвестицій другий рік поспіль.

На думку російських фінансових експертів, ситуація на фондовому ринку відображає накопичення системних проблем в економіці РФ, які вже переважають вигоди від високих цін на сировину.