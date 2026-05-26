МЗС розкрило рівень загрози після заяв Росії про удари по Києву

Тому нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем, стверджують в МЗС. Більше того, Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема і на залякування іноземного дипкорпусу, що буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти РФ.

Також у міністерстві готові посприяти у посиленню безпеки представників іноземних дипмісій, країни яких яких Кремль попередив про ніби-то посиленні атак на Київ.

"Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом", - йдеться у првідомленні пресслужби.

Ще у міністерстві нагадали союзникам Україїни, що найкращою відповіддю на погрози РФ залишається посилення тиску на агресора та підтримка Києва. Йдеться, окрнма, про зміцнення спроможностей ППО.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", - додали в МЗС.