Ринки не вірять у мир між США та Іраном, ціни на нафту продовжують рости, - Reuters

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 1,41 долара, або на 1,3%, до 109,64 долара за барель, після зростання на 2,8% на попередній сесії до найвищого рівня закриття з 7 квітня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в червні зросла на 1,27 долара, або на 1,3%, до 97,64 долара за барель, після зростання на 2,1% на попередній сесії.

"Переговори про "мир" все ще виглядають значною мірою поверхневими та не мають конкретних доказів деескалації. Незважаючи на риторику, рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і саме тривалі перебої утримують премії за ризик нафти на високому рівні", – сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За її словами, у найближчій перспективі нафтові ринки менше зосереджені на макропопиті та більше на дипломатичному глухому куті. Поки дипломатія не перетвориться на фактичні потоки нафти, а не просто на заяви, нафтові ринки залишатимуться нестабільними з ухилом до зростання.

Дані відстеження суден виявили значні перебої в регіоні, оскільки шість іранських нафтових танкерів були змушені повернутися через блокаду США.

Однак, танкер зі зрідженим природним газом, яким керувала Національна нафтова компанія Абу-Дабі, перетнув Ормузьку протоку і, схоже, знаходиться поблизу Індії, як показали дані відстеження суден. До конфлікту на Близькому Сході протокою щодня проходило від 125 до 140 суден.