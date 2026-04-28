Ринки не вірять у мир між США та Іраном, ціни на нафту продовжують рости, - Reuters

Світові ціни на нафту зросли на 1%, оскільки зусилля щодо припинення війни між США та Іраном, схоже, зайшли в глухий кут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 1,41 долара, або на 1,3%, до 109,64 долара за барель, після зростання на 2,8% на попередній сесії до найвищого рівня закриття з 7 квітня.
Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в червні зросла на 1,27 долара, або на 1,3%, до 97,64 долара за барель, після зростання на 2,1% на попередній сесії.
"Переговори про "мир" все ще виглядають значною мірою поверхневими та не мають конкретних доказів деескалації. Незважаючи на риторику, рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і саме тривалі перебої утримують премії за ризик нафти на високому рівні", – сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
За її словами, у найближчій перспективі нафтові ринки менше зосереджені на макропопиті та більше на дипломатичному глухому куті. Поки дипломатія не перетвориться на фактичні потоки нафти, а не просто на заяви, нафтові ринки залишатимуться нестабільними з ухилом до зростання.
Дані відстеження суден виявили значні перебої в регіоні, оскільки шість іранських нафтових танкерів були змушені повернутися через блокаду США.
Однак, танкер зі зрідженим природним газом, яким керувала Національна нафтова компанія Абу-Дабі, перетнув Ормузьку протоку і, схоже, знаходиться поблизу Індії, як показали дані відстеження суден. До конфлікту на Близькому Сході протокою щодня проходило від 125 до 140 суден.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран передав США нову пропозицію про припинення війни. Угода передбачає відновлення роботи Ормузької протоки, включно зі скасуванням американської блокади.
Згодом повідомлялось, що президент США Дональд Трамп разом із командою з нацбезпеки нібито розглянув цю пропозицію. Він скептично оцінив пропозицію Тегерана, але при цьому не відкинув. Хоча, як пише CNN, лідер США дав зрозуміти, що навряд чи прийме її.