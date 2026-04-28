Рынки не верят в мир между США и Ираном, цены на нефть продолжают расти, - Reuters

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 1,41 доллара, или на 1,3%, до 109,64 доллара за баррель, после роста на 2,8% на предыдущей сессии до самого высокого уровня закрытия с 7 апреля.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне выросла на 1,27 доллара, или на 1,3%, до 97,64 доллара за баррель, после роста на 2,1% на предыдущей сессии.

"Переговоры о "мире" все еще выглядят в значительной степени поверхностными и не имеют конкретных доказательств деэскалации. Несмотря на риторику, движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и именно длительные перебои удерживают премии за риск нефти на высоком уровне", - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

По ее словам, в ближайшей перспективе нефтяные рынки меньше сосредоточены на макропопите и больше на дипломатическом тупике. Пока дипломатия не превратится в фактические потоки нефти, а не просто на заявления, нефтяные рынки будут оставаться нестабильными с уклоном к росту.

Данные отслеживания судов выявили значительные перебои в регионе, поскольку шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены вернуться из-за блокады США.

Однако, танкер со сжиженным природным газом, которым управляла Национальная нефтяная компания Абу-Даби, пересек Ормузский пролив и, похоже, находится вблизи Индии, как показали данные отслеживания судов. До конфликта на Ближнем Востоке проливом ежедневно проходило от 125 до 140 судов.