Рынки не верят в мир между США и Ираном, цены на нефть продолжают расти, - Reuters

Мировые цены на нефть выросли на 1%, поскольку усилия по прекращению войны между США и Ираном, похоже, зашли в тупик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 1,41 доллара, или на 1,3%, до 109,64 доллара за баррель, после роста на 2,8% на предыдущей сессии до самого высокого уровня закрытия с 7 апреля.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне выросла на 1,27 доллара, или на 1,3%, до 97,64 доллара за баррель, после роста на 2,1% на предыдущей сессии.
"Переговоры о "мире" все еще выглядят в значительной степени поверхностными и не имеют конкретных доказательств деэскалации. Несмотря на риторику, движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и именно длительные перебои удерживают премии за риск нефти на высоком уровне", - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
По ее словам, в ближайшей перспективе нефтяные рынки меньше сосредоточены на макропопите и больше на дипломатическом тупике. Пока дипломатия не превратится в фактические потоки нефти, а не просто на заявления, нефтяные рынки будут оставаться нестабильными с уклоном к росту.
Данные отслеживания судов выявили значительные перебои в регионе, поскольку шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены вернуться из-за блокады США.
Однако, танкер со сжиженным природным газом, которым управляла Национальная нефтяная компания Абу-Даби, пересек Ормузский пролив и, похоже, находится вблизи Индии, как показали данные отслеживания судов. До конфликта на Ближнем Востоке проливом ежедневно проходило от 125 до 140 судов.
Напомним, ранее стало известно, что Иран передал США новое предложение о прекращении войны. Соглашение предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, включая отмену американской блокады.
Впоследствии сообщалось, что президент США Дональд Трамп вместе с командой по нацбезопасности якобы рассмотрел это предложение. Он скептически оценил предложение Тегерана, но при этом не отверг. Хотя, как пишет CNN, лидер США дал понять, что вряд ли примет его.