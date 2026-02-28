Рим посилює ППО України: що відомо про зенітки SIDAM-25, які "викошують" дрони

Італія готує для ЗСУ "сюрприз", який може стати ключовим у боротьбі з російськими дронами-камікадзе. Замість звичайних БТР, Україна може отримати повноцінні зенітні комплекси SIDAM-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Defense Express.

Так, раніше зенітні комплекси SIDAM-25 постачалися лише у вигляді переобладнаних бронетранспортерів M113. Наразі ж йдеться про постачання повноцінних систем ППО, достатніх для оснащення приблизно трьох батарей, що суттєво посилить захист українського неба від "Шахедів"

Про таке посилення української ППО стало відомо з допису військового оглядача A‑129 Mangusta (@NichoConcu) на платформі X, який відомий точними прогнозами щодо постачання італійської техніки, зокрема колісних танків Centauro B1.



Another development in terms of aid I’m happy to share, Italy is sending to Ukraine the SIDAM-25 anti aircraft platform. This info coming from the same source who revealed that the B1 Centauro was being sent. No idea how many specifically, but enough for 3 batteries. pic.twitter.com/UrC4BQsDkR — A-129 Mangusta (@NichoConcu) February 27, 2026

Попередні поставки SIDAM‑25 в Україну обмежувалися лише списаними шасі БТР M113 без озброєння, тоді як нова партія включає саме бойові гармати.

SIDAM‑25 встановлюється на базове шасі M113 і оснащена баштою з чотирма 25‑мм гарматами Oerlikon KBA, кожна з яких має боєзапас 150 снарядів. Система не має власного радара і використовує оптоелектронні датчики та лазерний далекомір для наведення на ціль.

З 1987 року було виготовлено 275 гармат SIDAM‑25, з яких понад 200 продані до Бельгії, але більшість так і не надійшли на озброєння і залишаються на складі приватних компаній. В Італії наразі налічується близько 68 установок, потенційно доступних для передачі Україні.

Основною проблемою є стан техніки після тривалого зберігання: системи наведення та інші компоненти можуть потребувати складного відновлення через брак запасних частин. Водночас отримання повноцінних установок SIDAM‑25 дасть Україні мобільні батареї ППО, спеціалізовані на знищенні російських дронів‑камікадзе, що стане вагомим підсиленням оборони країни.