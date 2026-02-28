ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Рим усиливает ПВО Украины: что известно о зенитках SIDAM-25, которые "выкашивают" дроны

Суббота 28 февраля 2026 08:09
UA EN RU
Рим усиливает ПВО Украины: что известно о зенитках SIDAM-25, которые "выкашивают" дроны Иллюстративное фото: мобильная бригада ПВО (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Италия готовит для ВСУ "сюрприз", который может стать ключевым в борьбе с российскими дронами-камикадзе. Вместо обычных БТР, Украина может получить полноценные зенитные комплексы SIDAM-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Defense Express.

Читайте также: Украине не хватает противобаллистических ракет: Федоров анонсировал шаги для усиления ПВО

Так, ранее зенитные комплексы SIDAM-25 поставлялись только в виде переоборудованных бронетранспортеров M113. Сейчас же речь идет о поставках полноценных систем ПВО, достаточных для оснащения примерно трех батарей, что существенно усилит защиту украинского неба от "Шахедов"

О таком усилении украинской ПВО стало известно из сообщения военного обозревателя A-129 Mangusta (@NichoConcu) на платформе X, который известен точными прогнозами по поставкам итальянской техники, в частности колесных танков Centauro B1.

Предыдущие поставки SIDAM-25 в Украину ограничивались только списанными шасси БТР M113 без вооружения, тогда как новая партия включает именно боевые пушки.

SIDAM-25 устанавливается на базовое шасси M113 и оснащена башней с четырьмя 25-мм пушками Oerlikon KBA, каждая из которых имеет боезапас 150 снарядов. Система не имеет собственного радара и использует оптоэлектронные датчики и лазерный дальномер для наведения на цель.

С 1987 года было изготовлено 275 пушек SIDAM-25, из которых более 200 проданы в Бельгию, но большинство так и не поступили на вооружение и остаются на складе частных компаний. В Италии сейчас насчитывается около 68 установок, потенциально доступных для передачи Украине.

Основной проблемой является состояние техники после длительного хранения: системы наведения и другие компоненты могут потребовать сложного восстановления из-за нехватки запасных частей. В то же время получение полноценных установок SIDAM-25 даст Украине мобильные батареи ПВО, специализированные на уничтожении российских дронов-камикадзе, что станет весомым усилением обороны страны.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украине критически не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики.

Ранее и президент Владимир Зеленский заявлял, что большая часть территории Украины остается без систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь ПВО Атака дронов Италия
Новости
Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте
Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше