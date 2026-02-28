Рим усиливает ПВО Украины: что известно о зенитках SIDAM-25, которые "выкашивают" дроны

Италия готовит для ВСУ "сюрприз", который может стать ключевым в борьбе с российскими дронами-камикадзе. Вместо обычных БТР, Украина может получить полноценные зенитные комплексы SIDAM-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Defense Express.

Так, ранее зенитные комплексы SIDAM-25 поставлялись только в виде переоборудованных бронетранспортеров M113. Сейчас же речь идет о поставках полноценных систем ПВО, достаточных для оснащения примерно трех батарей, что существенно усилит защиту украинского неба от "Шахедов"

О таком усилении украинской ПВО стало известно из сообщения военного обозревателя A-129 Mangusta (@NichoConcu) на платформе X, который известен точными прогнозами по поставкам итальянской техники, в частности колесных танков Centauro B1.



Еще одно событие в плане помощи, которым я рад поделиться, Италия отправляет в Украину противоавиационную платформу SIDAM-25. Эта инфа идет от того же источника, который раскрыл, что отправляются В1 Centauro. Неизвестно сколько конкретно, но хватит на 3 батареи. pic.twitter.com/UrC4BQsDkR - A-129 Mangusta (@NichoConcu) 27 февраля 2026 г.

Предыдущие поставки SIDAM-25 в Украину ограничивались только списанными шасси БТР M113 без вооружения, тогда как новая партия включает именно боевые пушки.

SIDAM-25 устанавливается на базовое шасси M113 и оснащена башней с четырьмя 25-мм пушками Oerlikon KBA, каждая из которых имеет боезапас 150 снарядов. Система не имеет собственного радара и использует оптоэлектронные датчики и лазерный дальномер для наведения на цель.

С 1987 года было изготовлено 275 пушек SIDAM-25, из которых более 200 проданы в Бельгию, но большинство так и не поступили на вооружение и остаются на складе частных компаний. В Италии сейчас насчитывается около 68 установок, потенциально доступных для передачи Украине.

Основной проблемой является состояние техники после длительного хранения: системы наведения и другие компоненты могут потребовать сложного восстановления из-за нехватки запасных частей. В то же время получение полноценных установок SIDAM-25 даст Украине мобильные батареи ПВО, специализированные на уничтожении российских дронов-камикадзе, что станет весомым усилением обороны страны.