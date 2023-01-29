Рік перемоги. Резніков сподівається на завершення війни у 2023

Поточний рік може стати роком перемоги для України, однак для цього необхідно докласти багато зусиль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю для програми Rosemary Barton Live.

Відповідаючи на питання про те, коли війна між Україною та Росією може завершитись, міністр оборони заявив, що він зберігає оптимізм.

"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги", - сказав Резніков.

Міністр відзначив, що для цього необхідно багато чого зробити, однак український народ хоче здобути перемогу якомога швидше.