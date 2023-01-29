Год победы. Резников надеется на завершение войны в 2023 году

Нынешний год может стать годом победы для Украины, однако для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью программе Rosemary Barton Live.

Отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, министр обороны заявил, что сохраняет оптимизм.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", - сказал Резников.

Министр отметил, что для этого необходимо многое сделать, однако украинский народ хочет одержать победу как можно скорее.