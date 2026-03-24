"Або фронт, або депортація": Кремль вигадав цинічний спосіб, як загнати іноземців у окопи

Російська влада запровадила цинічну схему поповнення втрат на фронті. Замість відкритого вербування, яке викликає протести у країнах Азії та Африки, у РФ розгорнули масштабний тиск на мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

На тлі колосальних втрат в Україні Кремль більше не може покладатися лише на власний мобілізаційний ресурс. Ще б пак, оскільки більшість країн світу офіційно заборонили своїм громадянам брати участь у війні проти України, то Москва перейшла до тактики "міграційного терору".

"На тлі значних втрат в Україні Кремль звернувся до нового резерву: мігрантів, які перебувають на Росії без громадянства. Оскільки більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти вербування своїх громадян до російської армії, Москва обрала обхідний шлях - штучно створювати умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ стає практично неможливим", - сказано в офіційному повідомленні.

Суть схеми проста: іноземцям без російського паспорта штучно створюють нестерпні умови перебування. Так, тепер будь-яка дрібна помилка в документах веде до депортації, а єдиною альтернативою вигнанню стає підписання контракту зі Збройними силами РФ.

Статистика як інструмент тиску

За даними СЗРУ, російське МВС демонструє аномальні стрибки у цифрах видворення іноземців: лише у 2024 році Росію примусово залишили понад 157 тисяч осіб (на 45% більше, ніж роком раніше).

У 2025 році кількість висланих офіційно впала до 72 тисяч, але причина не в гуманності.

Міністр МВС РФ Колокольцев відкрито визнав: "Могли б відправити в 10 разів більше, але не вистачає грошей". Саме тих, на чию депортацію "не вистачило коштів", Кремль планує масово відправляти на фронт.

"Екстремізм" за пост у соцмережах: нові пастки законодавства

Щоб розширити коло потенційних "рекрутів", російська влада навіть готує зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Тепер іноземця можуть вигнати з країни (або відправити в окопи) за:

порушення релігійного законодавства;

"зловживання свободою слова";

поширення "екстремістського" контенту в аудіовізуальних сервісах.

Виходить, що фактично, будь-який лайк або коментар іноземця може стати приводом для шантажу: або в’язниця і депортація, або штурмова група під Бахмутом чи Авдіївкою.

Паспорт ціною власного життя

Кремль розраховує на те, що мігранти, які прагнуть захистити свої родини та легалізуватися, "добровільно" обератимуть службу.

Формально - це отримання громадянства за спрощеною процедурою, а реально - це використання іноземців як "гарматного м’яса", щоб відтягнути час чергової хвилі мобілізації серед етнічних росіян.

Українська розвідка наголошує, що жодного добровільного вибору тут немає. Це примус, замаскований під бюрократичні процедури, де ціною російського паспорта стає життя громадянина іншої держави в загарбницькій війні.