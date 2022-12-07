З Риги до Києва відправили 100 теплових гармат та майже 50 генераторів

До Києва зі столиці Латвії Риги відправили партію енергетичного обладнання, зокрема 100 теплових гармат та 49 дизельних генераторів. Друга партія, що включає 35 генераторів, очікується до кінця грудня.

Про це повідомив посол України у Ризі Олександр Міщенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Енергетичне обладнання надається Ризькою міською радою для нейтралізації негативних наслідків через російські обстріли столиці України, і є частиною загальної партії допомоги Києву від міста-побратима Риги загальною вартістю 200 тисяч євро, зазначив він.

До Києва 6 грудня відправили 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа кожен і 100 теплових гармат потужністю 25 кВт.

Вони будуть використані для облаштування пунктів обігріву, які організовуються місцевою владою у кожному районі столиці, а також комунальними службами для проведення ремонту систем електро- та теплопостачання.

До кінця року до столиці України з Риги відправлять другу партію енергетичного обладнання, до якої увійдуть ще 30 дизельних генераторів потужністю 5 кВа, а також 5 генераторів потужністю 80-100 кВа.

Посол уточнив, що акція надання допомоги від міста-побратима Києва - Риги, реалізується Ризькою міською думою разом із найбільшим латвійським благодійним фондом Ziedot.lv. Вона проходить під гаслом "Світла і тепла від Риги Києву!"

З Риги до Києва відправили першу партію енергетичного обладнання - теплові гармати та генератори (фото: facebook.com/olexandr.mischenko)