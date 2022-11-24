"Генератори надії". У Європі розпочали кампанію на підтримку енергетичної інфраструктури України

В Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" з відправки до України пристроїв, які можуть суттєво допомогти у періоди відключення світла.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, зроблену 23 листопада.

Ініціативу створив ЄП спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст.

"Сьогодні ми разом розпочинаємо кампанію "Генератори надії". Вона запускається в складний час, коли близько 10 млн людей в Україні не мають електроенергії в результаті російських атак на цивільну та критичну інфраструктуру", - сказала Мецола.

Президентка ЄП додала, що раніше в рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україні вже було передано тисячі тон вантажів, зокрема 500 генераторів. Однак, як підкреслила посадовиця, "українці потребують тисяч".