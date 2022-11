"Генератори надії". У Європі розпочали кампанію на підтримку енергетичної інфраструктури України

Ініціативу створив ЄП спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст.

"Сьогодні ми разом розпочинаємо кампанію "Генератори надії". Вона запускається в складний час, коли близько 10 млн людей в Україні не мають електроенергії в результаті російських атак на цивільну та критичну інфраструктуру", - сказала Мецола.

Президентка ЄП додала, що раніше в рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україні вже було передано тисячі тон вантажів, зокрема 500 генераторів. Однак, як підкреслила посадовиця, "українці потребують тисяч".

We've kicked off Europe's #GeneratorsofHope campaign for Ukraine.@Europarl_EN calls on all cities & towns across Europe to join our campaign with @EUROCITIES.



To give Ukrainians energy, to provide them with clean water, to guarantee everyday services.



To generate hope.



