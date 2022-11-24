ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Генератори надії". У Європі розпочали кампанію на підтримку енергетичної інфраструктури України

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 01:29
"Генератори надії". У Європі розпочали кампанію на підтримку енергетичної інфраструктури України Фото: У Європі розпочали кампанію з відправки до України генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" з відправки до України пристроїв, які можуть суттєво допомогти у періоди відключення світла.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, зроблену 23 листопада.

Ініціативу створив ЄП спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст.

"Сьогодні ми разом розпочинаємо кампанію "Генератори надії". Вона запускається в складний час, коли близько 10 млн людей в Україні не мають електроенергії в результаті російських атак на цивільну та критичну інфраструктуру", - сказала Мецола.

Президентка ЄП додала, що раніше в рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україні вже було передано тисячі тон вантажів, зокрема 500 генераторів. Однак, як підкреслила посадовиця, "українці потребують тисяч".

Нагадаємо, попри масове відключення світла 23 листопада у Черкасах провели дві операції по пересадці нирок. Лікарня працювала на генераторах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європарламент Війна Росії проти України
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"