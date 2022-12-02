Литовці купили генератори та обігрівачі для України. Перша партія вже відправлена

В Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу в рамках ініціативи "Зігрій Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Як уточнюють організатори акції, до першої посилки увійшли 15 обігрівачів, 20 генераторів та 55 універсальних приладів для освітлення, а також паливо, баки та мастило.

Загальна вартість такої партії становить близько 65 тисяч євро.

Ініціативу здійснює неурядова організація "Сильні разом" та Національний музей образотворчого мистецтва Литви.

Другу партію планують відправити в Україну за кілька тижнів, а всього до кінця зими організатори акції сподіваються придбати та передати українцям 2 тисячі генераторів.

Зазначається, що все обладнання відправлять до центрів біженців та реабілітаційних центрів України, до культурних установ, музеїв, які також вже стали багатофункціональними об'єктами.