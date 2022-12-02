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Литовці купили генератори та обігрівачі для України. Перша партія вже відправлена

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П'ятниця 02 грудня 2022 07:58
Литовці купили генератори та обігрівачі для України. Перша партія вже відправлена Фото: з Литви відправили в Україну партію генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу в рамках ініціативи "Зігрій Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як уточнюють організатори акції, до першої посилки увійшли 15 обігрівачів, 20 генераторів та 55 універсальних приладів для освітлення, а також паливо, баки та мастило.

Загальна вартість такої партії становить близько 65 тисяч євро.

Ініціативу здійснює неурядова організація "Сильні разом" та Національний музей образотворчого мистецтва Литви.

Другу партію планують відправити в Україну за кілька тижнів, а всього до кінця зими організатори акції сподіваються придбати та передати українцям 2 тисячі генераторів.

Зазначається, що все обладнання відправлять до центрів біженців та реабілітаційних центрів України, до культурних установ, музеїв, які також вже стали багатофункціональними об'єктами.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз передасть Україні ще 40 електрогенераторів.

Нагадаємо також, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо відправки в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період відключення світла.

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