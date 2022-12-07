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Из Риги в Киев отправили 100 тепловых пушек и почти 50 генераторов

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Среда 07 декабря 2022 02:21
Из Риги в Киев отправили 100 тепловых пушек и почти 50 генераторов Фото: Рига передала Киеву генераторы и тепловые пушки (facebook.com/olexandr.mischenko)
Автор: Владимир Костырин

В Киев из столицы Латвии Риги отправили партию энергетического оборудования, в частности 100 тепловых пушек и 49 дизельных генераторов. Вторая партия, включающая 35 генераторов, ожидается к концу декабря.

Об этом сообщил посол Украины в Риге Александр Мищенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Энергетическое оборудование предоставляется Рижским городским советом для нейтрализации негативных последствий из-за российских обстрелов столицы Украины, и является частью общей партии помощи Киеву от города-побратима Риги общей стоимостью 200 тысяч евро, отметил он.

В Киев 6 декабря отправили 49 дизельных генераторов мощностью 5 кВа каждый и 100 тепловых пушек мощностью 25 кВт.

Они будут использованы для обустройства пунктов обогрева, которые организуются местными властями в каждом районе столицы, а также коммунальными службами для проведения ремонта систем электро- и теплоснабжения.

До конца года в столицу Украины из Риги отправят вторую партию энергетического оборудования, в которую войдут еще 30 дизельных генераторов мощностью 5 кВа, а также 5 генераторов мощностью 80-100 кВа.

Посол уточнил, что акция предоставления помощи от города-побратима Киева - Риги, реализуется Рижской городской думой вместе с крупнейшим латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv. Она проходит под лозунгом "Света и тепла от Риги Киеву!"

Из Риги в Киев отправили первую партию энергетического оборудования - тепловые пушки и генераторы (фото: facebook.com/olexandr.mischenko)

Напомним, в начале декабря в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, которые закупили жители этой страны и представители бизнеса.

Добавим, что 6 декабря временный поверенный по делам Украины в Грузии сообщил, что Тбилиси проигнорировало просьбу нашей страны помочь со снабжением генераторов и трансформаторов.

Также перед этим сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

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Киев Рига генератор
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