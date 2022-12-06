ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна попросила в Грузії генератори. Тбілісі каже, що вперше чує

Новость на русском →
Грузія, Вівторок 06 грудня 2022 23:21
Україна попросила в Грузії генератори. Тбілісі каже, що вперше чує Фото: Грузія проігнорувала прохання України постачати генератори (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов заявив, що пройшов уже місяць, а Тбілісі так і не дало відповіді на прохання Києва допомогти з постачанням генераторів і трансформаторів. У владі Грузії у відповідь заявили, що "вперше чують" про таке звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

"Україна зараз гостро потребує допомоги у відновленні системи електропостачання - генераторами та трансформаторами для освітлення лікарень, будинків та шкіл", - цитує агентство заяву Касьянова.

Голова фракції правлячої партії у парламенті Грузії Мамука Мдинарадзе у відповідь на це заявив, що він не в курсі прохання української сторони про постачання генераторів та трансформаторів.

"Вперше чую про генератори… Вперше чую про цю тему і дізнаватимуся", - сказав Мдинарадзе.

За його словами, Тбілісі максимально підтримує Україну на політичному рівні та надає гуманітарну допомогу. Мдинарадзе пояснив, що не бачить проблеми в передачі генераторів, якщо вони підпадають під гуманітарні цілі.

Водночас Мдинарадзе звинуватив українського посла в нібито спробі втягнути Грузію у війну Росії проти України.

"Основний меседж Касьянова був про те, що Грузія повинна записатися як сторона у війні, а решта була просто дрібними меседжами, що ганьблять", - сказав Мдинарадзе, додавши, що "участь у війні не в інтересах Грузії", тому вона підтримуватиме мир.

Нагадаємо, раніше у Грузії заявили, що не можуть і не будуть надавати військову допомогу Україні.

Крім того, у вересні в правлячій партії Грузії заявили, що країна допомагає Україні тим, що дає прихисток росіянам, які втікають від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Гуманітарна допомога генератор
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України