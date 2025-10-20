Рідкісний птах потрапив у об'єктив фотопастки в Чорнобильському заповіднику: унікальний кадр

У Чорнобильському заповіднику лелека чорний потрапив в об'єктив фотопастки. Цей рідкісний птах веде потайний спосіб життя і навіть дослідникам нечасто вдається його побачити.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
"Не часто у фотопастки потрапляють такі рідкісні птахи, як лелека чорний (Ciconia nigra). Ці пернаті надзвичайно обережні, тож навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини з ними", - йдеться у повідомленні.
У Чорнобильському заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки. З року в рік успішність їхнього гніздування змінюється: у посушливі сезони розмножуються лише окремі пари через дефіцит кормів.
"Водночас в останні роки цей показник наблизився до 50%, що є позитивною тенденцією", - додають у заповіднику.
Зараз лелеки вже відправляються до місць зимівлі - у Центральну Африку. Останні особини спостерігалися на території Заповідника на початку жовтня.
Лелека чорний (Ciconia nigra) - рідкісний птах родини Лелекових, який веде потайний спосіб життя. В Україні він гніздується і є перелітним, оселяючись переважно біля лісових озер та боліт.
Вид поширений у лісовій та лісостеповій зоні Євразії, гніздиться навіть на висоті до 2200 м у горах. Також зустрічається у Південній Африці. На відміну від білого лелеки, чорний намагається уникати людей, тож побачити його в природі непросто. В Україні найчастіше зустрічається на Поліссі та у Карпатах.
Раніше ми писали про те, що через війну під загрозою зникнення опинився яструб коротконогий. Цей рідкісний вид в Україні гніздувався лише на Луганщині. Оскільки ця територія окупована, то українські науковці не мають можливість спостерігати за ним.