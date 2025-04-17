Тварини повертаються до Чорнобиля: у заповіднику побільшало коней і оленів
Природа повертається до Чорнобиля. Кількість копитних зростає, розширюються ареали, а тварини поступово відновлюють баланс екосистеми, порушений десятиліттями ізоляції.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення заповідника у Facebook.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику стартував сезон щорічного обліку копитних тварин. Маршрутні спостереження дозволяють оцінити чисельність, поведінку та міграцію диких мешканців зони.
Один із ключових методів - аналіз фекалій, яких копитні залишають 16-20 разів на добу. Ці сліди добре зберігаються і допомагають дослідникам встановити напрямки пересування тварин.
Як проводять спостереження
Найчастіше копитні трапляються під час поїздок заповідником - тварини на мить зупиняються, придивляються до машини й тікають у хащі. Щоб здійснити детальніші спостереження, фахівці заздалегідь обирають місце, маскуються і чекають, коли звірі вийдуть на випас.
Весна для них - час переходу на молоду зелену рослинність. Цей процес важливий для поступової адаптації шлунково-кишкового тракту після зимового раціону.
Крім того, збільшення активності тварин вплинуло й на стан рослинності. Запаси сухої трав’яної маси зменшуються, що, з одного боку, корисно для зниження ризику пожеж, а з іншого - пасовища зазнають навантаження. Деякі види трав (зокрема куничник і осока), які копитні не споживають, продовжують формувати великі скупчення сухостою.
Популяції ростуть, але є винятки
Загалом ситуація в заповіднику має позитивну динаміку. Зафіксовано зростання чисельності коней Пржевальського та оленів шляхетних. Цьогорічне відкриття - стадо з 23 особин оленя, що стало рекордом для території.
Натомість чисельність європейського лося зменшилася. Ймовірно, це пов’язано з обмеженням сезонної міграції через українсько-білоруський кордон.
Обліки слідів, екскрементів і візуальні спостереження дозволяють не лише оцінити популяцію, а й зафіксувати показники народжуваності та активності тварин. Дані весняних спостережень допомагають науковцям краще зрозуміти, як розвивається екосистема заповідника після десятиліть ізоляції.
Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильській зоні відчуження офіційно відкрили першу сонячну електростанцію потужністю 763 кВт. Станція, збудована за підтримки Іспанії, забезпечуватиме електроенергією адміністративні будівлі та об'єкти Зони відчуження.
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