Тварини повертаються до Чорнобиля: у заповіднику побільшало коней і оленів

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення заповідника у Facebook.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику стартував сезон щорічного обліку копитних тварин. Маршрутні спостереження дозволяють оцінити чисельність, поведінку та міграцію диких мешканців зони.

Один із ключових методів - аналіз фекалій, яких копитні залишають 16-20 разів на добу. Ці сліди добре зберігаються і допомагають дослідникам встановити напрямки пересування тварин.

Як проводять спостереження

Найчастіше копитні трапляються під час поїздок заповідником - тварини на мить зупиняються, придивляються до машини й тікають у хащі. Щоб здійснити детальніші спостереження, фахівці заздалегідь обирають місце, маскуються і чекають, коли звірі вийдуть на випас.

Весна для них - час переходу на молоду зелену рослинність. Цей процес важливий для поступової адаптації шлунково-кишкового тракту після зимового раціону.

Крім того, збільшення активності тварин вплинуло й на стан рослинності. Запаси сухої трав’яної маси зменшуються, що, з одного боку, корисно для зниження ризику пожеж, а з іншого - пасовища зазнають навантаження. Деякі види трав (зокрема куничник і осока), які копитні не споживають, продовжують формувати великі скупчення сухостою.

Популяції ростуть, але є винятки

Загалом ситуація в заповіднику має позитивну динаміку. Зафіксовано зростання чисельності коней Пржевальського та оленів шляхетних. Цьогорічне відкриття - стадо з 23 особин оленя, що стало рекордом для території.

Натомість чисельність європейського лося зменшилася. Ймовірно, це пов’язано з обмеженням сезонної міграції через українсько-білоруський кордон.

Обліки слідів, екскрементів і візуальні спостереження дозволяють не лише оцінити популяцію, а й зафіксувати показники народжуваності та активності тварин. Дані весняних спостережень допомагають науковцям краще зрозуміти, як розвивається екосистема заповідника після десятиліть ізоляції.