Редкая птица попала в объектив фотоловушки в Чернобыльском заповеднике: уникальный кадр

В Чернобыльском заповеднике аист черный попал в объектив фотоловушки. Эта редкая птица ведет скрытный образ жизни и даже исследователям нечасто удается ее увидеть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
"Не часто в фотоловушки попадают такие редкие птицы, как аист черный (Ciconia nigra). Эти пернатые чрезвычайно осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии с ними", - говорится в сообщении.
В Чернобыльском заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста. Из года в год успешность их гнездования меняется: в засушливые сезоны размножаются лишь отдельные пары из-за дефицита кормов.
"В то же время в последние годы этот показатель приблизился к 50%, что является положительной тенденцией", - добавляют в заповеднике.
Сейчас аисты уже отправляются к местам зимовки - в Центральную Африку. Последние особи наблюдались на территории заповедника в начале октября.
Аист черный (Ciconia nigra) - редкая птица семейства Аистовых, которая ведет скрытный образ жизни. В Украине он гнездится и является перелетным, поселяясь преимущественно возле лесных озер и болот.
Вид распространен в лесной и лесостепной зоне Евразии, гнездится даже на высоте до 2200 м в горах. Также встречается в Южной Африке. В отличие от белого аиста, черный старается избегать людей, поэтому увидеть его в природе непросто. В Украине чаще всего встречается на Полесье и в Карпатах.
Ранее мы писали о том, что из-за войны под угрозой исчезновения оказался ястреб коротконогий. Этот редкий вид в Украине гнездился только в Луганской области. Поскольку эта территория оккупирована, то украинские ученые не имеют возможности наблюдать за ним.