Редкая птица попала в объектив фотоловушки в Чернобыльском заповеднике: уникальный кадр

Аист черный в Чернобыльской зоне

"Не часто в фотоловушки попадают такие редкие птицы, как аист черный (Ciconia nigra). Эти пернатые чрезвычайно осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии с ними", - говорится в сообщении.

В Чернобыльском заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста. Из года в год успешность их гнездования меняется: в засушливые сезоны размножаются лишь отдельные пары из-за дефицита кормов.

"В то же время в последние годы этот показатель приблизился к 50%, что является положительной тенденцией", - добавляют в заповеднике.

Сейчас аисты уже отправляются к местам зимовки - в Центральную Африку. Последние особи наблюдались на территории заповедника в начале октября.

Аист черный попал в объектив фотоловушки (фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник)

Особенности птицы

Аист черный (Ciconia nigra) - редкая птица семейства Аистовых, которая ведет скрытный образ жизни. В Украине он гнездится и является перелетным, поселяясь преимущественно возле лесных озер и болот.

Вид распространен в лесной и лесостепной зоне Евразии, гнездится даже на высоте до 2200 м в горах. Также встречается в Южной Африке. В отличие от белого аиста, черный старается избегать людей, поэтому увидеть его в природе непросто. В Украине чаще всего встречается на Полесье и в Карпатах.