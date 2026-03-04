Рідкісний гість в Одеській області: у нацпарку виявили сліди тварини з Червоної книги

На території Нижньодністровського національного природного парку, що в Одеській області, зафіксували перебування одного з найрідкісніших мешканців українських водойм - норки європейської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку заповідника .

Цей вид занесений до Червоної книги України та веде надзвичайно потайний спосіб життя.

Як вдалося вистежити хижака

За словами науковця Миколи Роженка, побачити європейську норку на власні очі - велика вдача, адже вона дуже обережна. Проте під час обстеження території фахівці натрапили на чіткі сліди, які залишив звір.

"Через обережний та прихований спосіб життя диких тварин їхню присутність найчастіше можна встановити саме за слідами на снігу чи вологому ґрунті. І цього разу відбитки лап підтвердили: на цій території мешкає норка європейська", - наголошує дослідник.

Сліди європейської норки зафіксували на снігу (фото: Нижньодністровський національний природний парк)

Чому це важливо для екології

Європейська норка - це невеликий хижак із родини куницевих, який є одним із найбільш вразливих видів фауни Європи. Тварина чудово плаває та пірнає, а її улюблені місця проживання - захаращені береги чистих річок та плавні.

Це вид, що зникає, і її популяція в Україні суттєво скоротилася через зміну клімату та конкуренцію з американською норкою. Виявлення її слідів на Одещині є критично важливим сигналом для вчених.

Це підтверджує, що заповідні території Нижньодністровського парку створюють безпечні умови для збереження цінних видів тварин, попри всі зовнішні виклики.

Головна зовнішня відмінність європейської норки - характерна біла пляма на обох губах (верхній та нижній), тоді як у американської родички білою є лише підборіддя.