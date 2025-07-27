Рідкісне українське прізвище, як чіткий вказівник слабкого характеру: може це про ваших предків?

Походження прізвища Нюнько

В українській мові слово "нюня" (або "нюнявий") - це народна назва для людини плаксивої, розніженої або постійно невдоволеної.

Згідно з дослідженнями, саме таке прізвисько Нюнько - закріплювалося за людьми, які мали схильність до нарікань та жалю.

Де в Україні живуть Нюньки

Станом на 2025 рік в офіційному реєстрі нараховується приблизно 151 носій прізвища Нюнько.

Найбільше таких родин мешкає на Волині, але також їх можна знайти в Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях. У загальноукраїнському рейтингу прізвище посідає 31 066-те місце.

Варіанти та модифікації

У різних регіонах збереглися варіанти прізвища - Нюнька, Нюнькін, Нюньков. Це відображає місцеві мовні традиції та форми родових відмін.

Прізвища Нюнька має 49 носіїв в Україні, Нюнькіна - 24 українки, Нюнькін - 18 осіб, ще 2 людини має прізвище Нюнькин, Нюнькова - 1 та Нюньков - 1.