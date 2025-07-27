Редкая украинская фамилия, как четкий указатель слабого характера: может это о ваших предках?

Происхождение фамилии Нюнько

В украинском языке слово "нюня" (или "нюнявый") - это народное название для человека плаксивого, разнеженного или постоянно недовольного.

Согласно исследованиям, именно такое прозвище Нюнько - закреплялось за людьми, которые имели склонность к сетованиям и жалости.

Где в Украине живут Нюньки

По состоянию на 2025 год в официальном реестре насчитывается примерно 151 носитель фамилии Нюнько.

Больше всего таких семей живет на Волыни, но также их можно найти в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях. В общеукраинском рейтинге фамилия занимает 31 066-е место.

Варианты и модификации

В разных регионах сохранились варианты фамилии - Нюнька, Нюнькин, Нюньков. Это отражает местные языковые традиции и формы родовых отличий.

Фамилии Нюнька имеет 49 носителей в Украине, Нюнькіна - 24 украинки, Нюнькін - 18 человек, еще 2 человека имеет фамилию Нюнькин, Нюнькова - 1 и Нюньков - 1.