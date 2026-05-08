Рідкісна, але смертельна інфекція: як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування

Після повідомлень про смертельні випадки хантавірусної інфекції серед пасажирів круїзного лайнера Hondius у світі знову заговорили про цю рідкісну, але небезпечну хворобу. Хантавірус може викликати важкі ураження легень або нирок, а в окремих випадках - призводити до смерті.
РБК-Україна пояснює, що таке хантавірус, як ним можна заразитися, які симптоми він викликає та чи існує лікування.
Хантавірусні інфекції - це група вірусних захворювань, які передаються людині від гризунів. Найчастіше переносниками є миші, полівки та щури.
Як пояснюють у Центрі громадського здоров’я України, хантавіруси можуть спричиняти два основні типи небезпечних захворювань:
Обидві хвороби можуть мати важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.
Від людини до людини хантавірус зазвичай не передається. Винятком вважають окремі штами у Південній Америці, однак навіть там такі випадки залишаються рідкісними.
Основний шлях зараження - контакт із виділеннями інфікованих гризунів.
Людина може інфікуватися:
Найбільший ризик зараження виникає під час прибирання старих приміщень, горищ, сараїв або під час перебування на природі.
У Центрі громадського здоров’я зазначають, що найнебезпечнішими періодами є пізня весна, літо та осінь, коли люди частіше контактують із природою та місцями проживання гризунів.
Перші симптоми хантавірусної інфекції часто нагадують застуду або грип.
У хворих можуть з’явитися:
Інкубаційний період може тривати від двох до шести тижнів після контакту з інфікованими гризунами.
Найнебезпечнішими ускладненнями є ураження легень або нирок.
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом може викликати:
Хантавірусний легеневий синдром часто починається як звичайна вірусна інфекція, але за кілька днів стан людини може різко погіршитися. У пацієнтів розвиваються набряк легень, дихальна недостатність та критичне падіння тиску.
За даними медичних довідників, легеневий синдром може бути смертельним приблизно у половині випадків.
Специфічного універсального лікування від хантавірусу немає. Медики застосовують підтримувальну терапію залежно від того, які органи уражені найбільше.
При тяжкому ураженні легень пацієнтам можуть знадобитися:
У разі ураження нирок може проводитися діаліз. Також у деяких випадках застосовують противірусний препарат рибавірин.
У Центрі громадського здоров’я радять:
Також фахівці рекомендують одразу звертатися до лікаря, якщо після контакту з потенційно зараженими місцями з’явилися лихоманка, біль у м’язах або проблеми з диханням.
Раніше РБК-Україна розповідало про спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius. Частина пасажирів встигла роз’їхатися по різних країнах ще до офіційного виявлення інфекції. Через це ВООЗ та служби охорони здоров’я кількох держав почали масштабне відстеження контактів. Також писали про загиблих пасажирів, ситуацію на борту судна та подальше медичне обстеження людей після прибуття лайнера до Іспанії. Ситуацію з хантавірусом також прокоментував президент США Дональд Трамп.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: Центр громадського здоров’я України, онлайн-довідник Merck Sharp & Dohme, пояснення лікаря Тараса Жиравецького.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.