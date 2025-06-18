Річний дохід понад 1 млн гривень задекларували лише 17 тисяч українців

За його даними, загалом громадяни задекларували 474 млрд гривень доходів - на 93,5 млрд гривень більше, ніж у 2024 році.

Депутат від "Слуги народу" повідомив, що "понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами". Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік, а сумарно вони задекларували 254 млрд гривень.

Річна декларація про доходи

В Україні обов'язок подавати декларацію про доходи (тобто річну податкову декларацію про майновий стан і доходи) до 30 квітня мають фізичні особи, які:

1. Отримали доходи, що не обкладались податком автоматично

Це може бути:

іноземний дохід (наприклад, від роботи за кордоном, фрилансу, інвестицій тощо),

дохід від здачі в оренду майна, якщо не оформлено ФОП або не укладено офіційний договір,

дохід від продажу майна (нерухомості, авто тощо), якщо не дотримано умов для звільнення від оподаткування,

подарунки або спадщина від осіб, які не є родичами першого ступеня,

дохід від репетиторства, фотографії, фрилансу, якщо не зареєстровано ФОП.

2. Є самозайнятою особою

Наприклад, адвокати, нотаріуси, аудитори тощо. Вони також подають декларацію про доходи.

3. Хочуть скористатися податковою знижкою