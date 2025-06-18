Річний дохід понад 1 млн гривень задекларували лише 17 тисяч українців

Кількість українців, які подали декларацію про доходи за 2024 рік, зменшилася на 22% до 363 тисяч осіб.
Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram.
За його даними, загалом громадяни задекларували 474 млрд гривень доходів - на 93,5 млрд гривень більше, ніж у 2024 році.
Депутат від "Слуги народу" повідомив, що "понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами". Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік, а сумарно вони задекларували 254 млрд гривень.
В Україні обов'язок подавати декларацію про доходи (тобто річну податкову декларацію про майновий стан і доходи) до 30 квітня мають фізичні особи, які:
1. Отримали доходи, що не обкладались податком автоматично
Це може бути:
2. Є самозайнятою особою
3. Хочуть скористатися податковою знижкою
Крім того, декларують доходи чиновники та посадовці. Декларація про доходи та майно для осіб, які займають посади в органах влади, подається через систему НАЗК.
Річний дохід не збігається зі статками громадян, оскільки власність майна та інших активів часто перевищує 1 млн гривень (24 тисячі доларів). Таким чином, стверджувати, що в Україні 17 тисяч мільйонерів некоректно. Скоріше їх 17 мільйонів, але точних даних наразі немає.
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