Годовой доход свыше 1 млн гривен задекларировали только 17 тысяч украинцев

Количество украинцев, которые подали декларацию о доходах за 2024 год, уменьшилось на 22% до 363 тысяч человек.
Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.
По его данным, в целом граждане задекларировали 474 млрд гривен доходов - на 93,5 млрд гривен больше, чем в 2024 году.
Депутат от "Слуги народа" сообщил, что "более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами". Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году, а суммарно они задекларировали 254 млрд гривен.
В Украине обязанность подавать декларацию о доходах (то есть годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах) до 30 апреля имеют физические лица, которые:
1. Получили доходы, которые не облагались налогом автоматически
Это может быть:
2. Является самозанятым лицом
3. Хотят воспользоваться налоговой скидкой
Кроме того, декларируют доходы чиновники и должностные лица. Декларация о доходах и имуществе для лиц, занимающих должности в органах власти, подается через систему НАПК.
Годовой доход не совпадает с состоянием граждан, поскольку собственность имущества и других активов часто превышает 1 млн гривен (24 тысячи долларов). Таким образом, утверждать, что в Украине 17 тысяч миллионеров некорректно. Скорее их 17 миллионов, но точных данных сейчас нет.
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