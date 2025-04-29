Завтра останній день. Хто має подати декларації, щоб не мати проблем з податковою

Завершується термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2024 рік. За несвоєчасне подання до 30 квітня можна отримати штраф.

Хто має подавати таку декларацію та в які строки – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Хто має подати податкову звітність до 30 квітня?

Які можливі наслідки за несвоєчасне подання декларації?

Кому потрібно подати податкову декларацію до 30 квітня

30 квітня завершується час для подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік. Про це нагадує пресслужба Державної податкової служби України. Декларацію мають подати ті громадяни, які у 2024 році отримували:

іноземні доходи;

доходи від продажу частки бізнесу;

доходи від оренди нерухомості;

продажу майна;

фрілансу;

доходи у вигляді спадщини, отриманої не від братів, сестер та батьків, а більш далеких родичів;

доходи від подарунків вартістю 2 000 грн (нижче - не підлягають оподаткуванню).

Також декларацію зобов’язані подати фізичні особи-підприємці (крім тих, хто перебуває на єдиному податку), самозайняті особи (які проводять незалежну професійну діяльність, наприклад, приватні лікарі, бухгалтери), іноземці, які мають доходи в Україні.

Громадяни, які мають право на податкову знижку мають подати декларацію до 31 грудня 2025 року. Без заповнення декларації отримати податкову знижку неможливо.

Подати декларацію можна онлайн в будь-який час через Електронний кабінет платника на сайті ДПС, портал "Дія" або через мобільний застосунок “Моя податкова”.

Штрафи за несвоєчасне або неподання декларації

У разі несвоєчасного подання декларації, платника податків можуть оштрафувати. За нормами Податкового кодексу, це тягне за собою:

штраф у розмірі 170 грн за перше порушення;

за перше порушення; повторне порушення протягом року 340 грн;

У разі неподання декларації, штраф може сягати 1020 грн і більше. Залежно від обставин може бути нарахована пеня.

При поданні декларації, головне – не пропустити строки, уважно заповнити всі поля, використати електронний підпис і зберегти підтвердження про успішне подання (квитанції від ДПС). Якщо маєте запитання щодо заповнення, зверніться до бухгалтера або скористайтеся автоматизованими сервісами звітності, які допоможуть уникнути помилок і заощадить час, гроші та нерви.